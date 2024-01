Neve a bassa quota e vento forte, allerta gialla: dove e quando

Firenze, 19 gennaio 2024 – Come annunciato dalle previsioni meteo, un fronte perturbato sta facendo il suo ingresso sul Mediterraneo portando un peggioramento del tempo che interesserà l'Italia da Nord a Sud. Attesa neve in molte zone delle regioni centrali. In Toscana è stata prorogata l’allerta meteo gialla per vento forte.

Stamani nuvolosità in transito con fenomeni sparsi al Nord-Est e neve a bassa quota fino ai 200-300 metri. Al pomeriggio precipitazioni in estensione su gran parte del Nord con neve localmente fino anche a quote di pianura, più asciutto al Nord-Ovest. Nuvolosità in aumento con qualche pioggia tra Umbria e Marche. In serata tempo in peggioramento con piogge sparse e neve sui rilievi. Quota neve in calo nella notte, fin verso i 200-600 metri nelle zone interne. Temperature minime e massime in generale diminuzione su tutta l'Italia.

Uno spazzaneve in azione (Foto Ansa)

Per sabato 20 gennaio al nord previsto tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con ampie schiarite ovunque. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Al centro tempo instabile con precipitazioni sparse e neve a quote collinari, più asciutto tra Toscana, Umbria e Lazio settentrionale. Al pomeriggio residui fenomeni tra Lazio e Abruzzo con neve fino a quote basso-collinari, migliora altrove. In serata tempo più stabile ovunque con nuvolosità e ampie schiarite. Al sud molte nuvole con maltempo diffuso su tutti i settori, neve fino a 500-800 metri. Al pomeriggio nessuna variazione con piogge e temporali anche intensi sulle regioni Peninsulari e neve fino a 500-700 metri. In serata si rinnovano condizioni di instabilità con precipitazioni sparse e quota neve in calo. Migliora nella notte. Temperature minime e massime in generale diminuzione su tutta l'Italia. Al nord domenica tempo stabile al mattino sulle regioni settentrionali con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità in transito alternata a schiarite. Condizioni di tempo asciutto sulle regioni del Centro con ampi spazi di sereno al mattino e qualche addensamento in transito al pomeriggio su Toscana, Umbria e Marche. In serata e nottata ancora tempo stabile con cieli irregolarmente nuvolosi ovunque. Poche variazioni in serata e nottata con nubi sparse alternate ad ampie schiarite. Temperature minime in lieve aumento al Nord e in calo al Centro-Sud, massime in rialzo al Centro-Nord e in diminuzione al Sud.

In Toscana l’allerta gialla per vento è stata prorogata fino a sabato 20 gennaio a mezzanotte. In corso oggi l’allerta gialla per mareggiate fino alle 15 di oggi sulla costa centrale e Arcipelago. Raffiche di vento fino a 100 km/h sulla costa, in particolare a Capraia. Raffiche a 99 km/h registrate a Foce a Giovo (Lucca), 90 km/h all’Abetone, Gorgona e Legoli (Pisa). In pianura si attestano intorno ai 60-70 km/h.

Sempre in Toscana allerta neve dalle ore 14 di oggi fino alla mezzanotte su Valle del Reno e Alto Mugello. Previste precipitazioni nevose con quota in rapido abbassamento fino ai 300 metri.

Dalla notte è attesa aria fredda sulla regione, che porterà precipitazioni nevose sulla dorsale appenninica, fino a quote collinari. Fenomeni che, stando alle previsioni meteorologiche del Centro funzionale della Protezione civile regionale, andranno però in esaurimento già nella mattinata di sabato 20 gennaio. Non sono attese, invece, piogge significative sul resto dell'Umbria, dove però i valori termici sono destinati a scendere anche di 10 gradi, riportando così le temperature vicino alle medie del periodo. Fatta eccezione per il transito della perturbazione che renderà il cielo nuvoloso per le prossime 24 ore, sull'Umbria tornerà a splendere il sole e nelle ore centrali del giorno le temperature, tra domenica e martedì, torneranno a rialzarsi. Ma senza raggiungere i picchi di questi giorni, dove il termometro, a ogni latitudine regionale, si è pressoché assestato tra 15 e 19 gradi, fatta eccezione per le località montane dove, comunque, le massime hanno raggiunto i cinque gradi e le minime non sono andate mai sotto lo zero.