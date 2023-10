Ventiquattro corsi per la terza età, ecco il calendario completo

Liberà università di Scandicci, ripartono le lezioni. La presentazione dei corsi si terrà domani alle 17 al Castello dell’Acciaolo. "Quest’anno la Libera Università di Scandicci compie sedici anni – ha detto l’assessore alla Formazione Diye Ndiaye (foto) – con ben 24 proposte tra arte, letteratura, scienza naturali, storia, teatro, oltre a 10 incontri del venerdì a tema". Le attività divise in due periodi tra novembre 2023 e maggio 2024, sono organizzate da Auser in collaborazione con il Comune. I corsi del primo periodo (da novembre a gennaio 2024) sono: "In viaggio con l’archeologia: scoperte, testimonianze, conservazione e tutela" tenuto da Elena Rossi (costo 50 euro), "Diritto all’evasione" di Enzo Fileno Carabba (80 euro), "La scienza della fantascienza" di Franco Bagnoli (50 euro), "Alla scoperta della Firenze paleocristiana" di Ilaria Bandinelli (30 euro), "La musica tradizionale in Toscana" di Ilaria Salvini (60 euro), "Scrittura e recitazione teatrale" de La Stanza dell’Attore (80 euro), "25 anni di astrofisica" di Massimo Mazzoni (50 euro), "L’altra metà dell’arte; artiste, collezioniste, storiche dell’arte" di Regola d’Arte (50 euro), "Pittura naturalistica ad acquerello" di Roberta Pistolozzi (80 euro), "Antropologia culturale di genere" di Silvia Lelli (50 euro), "Gli ultimi Medici: crepuscolo di una dinastia" di Tersa Orfanello (50 euro) . Le iscrizioni per le attività del primo periodo novembre-gennaio sono aperte dal 9 al 20 ottobre, online all’indirizzo www.auserscandicci.org o presso la sede in via IV novembre 13 in orario 9,30-11,30 (solo pagamenti con pos). Per l’open day di domani ingresso fino ad esaurimento posti, info 055755188.