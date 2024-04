Venticinque Aprile. Gli appuntamenti

Tante, le iniziative promosse dal Comune in collaborazione con Anpi in occasione del 25 aprile. Il via, alle 8,30, dal municipio per la commemorazione ai cippi; alle10 in piazza Vittorio Veneto la commemorazione al monumento ai caduti. Il clou degli eventi sarà al Memoriale di Valibona: per raggiungerlo sono previste escursioni con partenza da diversi punti del territorio. Alle 12 sono in programma la commemorazione e gli interventi istituzionali al cippo. Viste le previsioni meteo incerte non ci sarà il servizio di ristoro all’aperto organizzato dal Circolo Arci di Carraia e dalla Misericordia.