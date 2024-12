Firenze, Antonello Venditti dedica il suo concerto a Edoardo Bove

Firenze, 6 dicembre 2024 – “Questo concerto lo volevo dedicare ad un amico”. Ha esordito così Antonello Venditti, presente stasera al Mandela Forum per un concerto in cui ha voluto ricordare il centrocampista della Fiorentina attualmente ricoverato a Careggi dopo il malore accusato nella gara di domenica scorsa contro l’Inter.

Venditti, grande appassionato di calcio e noto tifoso della Roma, ha mandato un messaggio speciale al giocatore, cresciuto nel vivaio giallorosso. “Oggi doveva essere qua”, scrive il cantante su X, riferendosi al fatto che tutta la Fiorentina avrebbe dovuto essere presente.

Bove, al quale verrà impiantato un defibrillatore sottocutaneo, è stato vittima di un’aritmia che ha letteralmente rischiato di spezzare anzitempo la sua giovane vita. In attesa degli esami che faranno chiarezza sulle cause del malore, il giocatore avrebbe già espresso il desiderio di tornare presto in campo, ma in base alle leggi in vigore in Italia questo difficilmente sarà possibile nel nostro paese.