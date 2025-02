Vendite e locazioni. Prezzi in aumento per immobili di qualità

Anche per il 2025 si prevede un leggero aumento dei prezzi degli immobili, in continuità con il trend registrato nel 2024. A livello nazionale,

gli esperti stimano una crescita compresa tra lo 0% e il +2%.

Le abitazioni che non rispondono ai criteri di qualità richiesti dal mercato, soprattutto quelle che necessitano di significativi interventi di riqualificazione, potrebbero però subire una diminuzione di valore. Al contrario, gli immobili signorili, di nuova costruzione, in buone condizioni, ad alta efficienza energetica e situati in aree ben servite, sono attesi in rialzo.

Un fattore che continua a sostenere i valori immobiliari è la ridotta offerta, conseguenza della forte domanda degli ultimi anni. Nel 2025 continueranno ad aumentare anche i canoni di locazione, spinti da una domanda elevata che si scontra con un’offerta limitata. Nelle grandi città l’incremento atteso varia tra il 4% e il 6%, con una tendenza più marcata nelle località a forte vocazione turistica, dove il mercato presenta ancora margini di crescita. Ciò si aggiungerà agli aumenti già registrati nel corso del 2024. Secondo l’osservatorio di Immobiliare.it, a Firenze nell’ultimo anno gli affitti sono aumentati di quasi il 9%, con un canone di locazione medio di 20,8 euro al metro quadrato, e a Perugia di oltre l’8%, con un canone medio nettamente più basso, pari a 9,1 euro al metro quadrato.

Nel 2025 un elemento determinante per la definizione dei canoni sarà la qualità degli immobili in affitto, che sarà direttamente proporizionale al prezzo finale, visto che la domanda per immobili di alto livello si sta consolidando.

mo.pi.