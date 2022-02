Firenze, 10 febbraio 2022 - Villa La Sfacciata, la splendida dimora fra Scandicci e Firenze che gode di una vista incredibile sulla città, passa in mani straniere. A darne notizia è l'agenzia che ha gestito la trattativa, Romolini Immobiliare, affiliato esclusivo di Christie's Real Estate.

La villa adesso è di proprietà di una nota famiglia straniera che ne farà la propria dimora di rappresentanza ma sul nome c'è ovviamente riserbo: si sa soltanto che si tratta di un magnate europeo. Top secret anche il prezzo, ma naturalmente per accaparrarsi questo pezzo di storia sono serviti diversi milioni di euro.

Sembra che sia già in programma un importante restauro. La villa in collina è enorme: 2.800 metri, 12 stanze e 17 bagni, oltre 8mila metri quadri di giardino, 17 ettari di terreno, piscina e tutto ciò che deve avere una dimora toscana: viale alberato, cotto, pietra serena, muri in pietra, soffitti a cassettoni, pareti affrescate, travi in legno, ulivi a volontà. La Sfacciata in passato è appartenuta alle famiglie Vespucci, Antinori e Capponi, prima di essere acquistata a inizio Novecento dal tenore Amedeo Bassi.