Velocar e polemiche. Multe crollate del 60%. Fiorentini più prudenti. La stangata è sui turisti

Il dato più significativo è quello che riguarda viale Etruria (croce, negli anni passati, per migliaia di automobilisti). Dopo l’istallazione del famigerato Velocar ci fu una sorta di sommossa popolare per l’aumento esponenziale dei verbali e con accuse (rivolte al Comune anche dal leader di Italia Viva Matteo Renzi) di voler far cassa frugando nelle tasche dei cittadini. Ebbene, in un anno le cose sono cambiate. E non di poco (meno 60%). Da settembre 2022 allo stesso periodo del 2023 Palazzo Vecchio ha registrato un crollo delle multe che sono passate da 31.781 a “sole“ 5.479. Su viale Marco Polo, invece, i verbali sono scesi da 22.301 a 8.038. In ultimo c’è viale XI Agosto: 15.780 nel 2022, 3.604 nel 2023.

Numeri che confermano che gli apparecchi hanno una importante funzione di prevenzione e che i limiti si possono rispettare come accade per la quasi totalità dei conducenti. Inoltre appare evidente come, la campagna di informazione e il miglioramento della segnaletica che avvisa della presenza degli apparecchi messe in campo dall’Amministrazione (come pittogrammi sulla carreggiata per ribadire la velocità massima consentita) abbiamo contribuito a una notevole diminuzione di queste sanzioni. Ad oggi, quindi, solo il 40% delle sanzioni elevate riguardano l’eccesso di velocità, con una riduzione rispetto al 2022 quando la percentuale si attestava sul 43%. Molto significativa è la quota parte relativa alle porte telematiche (nel 2022 era il 45%, a fine settembre 2023 si è ridotta al 34%) e quella che invece riguarda le altre violazioni al Codice della Strada (12% nel 2022, 26% nel 2023).

I dati al 30 settembre attestano che le sanzioni elevate riguardano in gran parte i turisti sia italiani che stranieri. Sul totale dei verbali per eccesso di velocità notificati a cittadini italiani quelli dei residenti a Firenze sono il 16% e quelli relativi ai residenti della Città metropolitana il 18%. Il resto, pari al 66% riguardano residenti fuori Provincia e quindi per la gran parte turisti. E questo numero diventa ancora più significativo se si considera il balzo in avanti delle sanzioni notificate a cittadini stranieri: sul complesso dei verbali quelli per eccesso di velocità sono passati dal 23% del 2022 al 34% del 2023. Significativi anche i numeri delle sanzioni dalle porte telematiche sul complesso dei verbali notificati a cittadini stranieri: 75% nel 2022 e 65% nel 2023. Dai dati che la polizia municipale ha analizzato insieme alla direzione Mobilità di Palazzo Vecchio risulta che a oggi quindi ogni dieci verbali solo quattro sono relativi all’eccesso di velocità, più di tre riguardano le porte telematiche e il resto altre violazioni al codice della strada.

A.P.