Vecchia scuola nuove idee. Il debutto al Pitti

Eva

Desiderio

Il 9 gennaio prossimo, primo giorno di Pitti Uomo, è il giorno "fatale" per il lancio della collezione VECCHIASCUOLA, una non etichetta che è "un piccolo pensiero per dare un’identità e una appartenenza a rare&imperiali perle ricercate e scovate nel mondo" , come racconta con entusiasmo Carlo Alberto Andreani, il re del vintage che da via dei Conti da anni e anni scala le vette di un settore mai tanto interessante nel suo Desii Vintage, antro delle meraviglie dell’usato e intenditori e collezionisti. Con lui lavora da sempre Luigi Gallorini, elegante trendsetter capace di scoprire l’ultimo dei Barbour ormai introvabili e consigliare l’abbinamento con altrettante scarpe del mito. Uno più orientato sull’abbigliamento e accessori al femminile, l’altro dedito ai vanesi al maschile che si stanno più interessando al vintage. Ma cose significa lanciare oggi una collezione che si chiama VECCHIASCUOLA e che raduna valori e ideali perduti, spesso legati al mondo delle divise da lavoro cinesi di cotone povero ma piene di fascino o alle giacche dei marines americani? "Significa stimolare la creatività – spiega Andreani da sotto la sua lunga barba da alchimista dello stile – far sbalordire gli occhi, vedere come il passato flirta col presente, confermando che tutto ciò che banalmente viene marchiato come vecchio spesso è in realta frutto di un lavoro oggi sempre più raro, quello degli artigiani bravi-bravi con le mani callose&collose". La linea nasce ufficialmente il 26 dicembre come VECCHIA SCUOLA OBSH (old but still hip) ed è stata già "benedetta" da guru dello stile come Alessandro Squarzi che capita spesso in via dei Conti per ammirare il lavoro di Carlo Alberto e Luigi, prendere un aperitivo con loro e parlare di moda. Quella che piace a chi se ne intende davvero.