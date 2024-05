Var Group acquisisce il 100% di 4 Data

Il 100% delle quote di 4 Data, società di consulenza di Vicenza specializzata nello sviluppo di progetti di gestione di impresa basati sull’Erp Panthera, è stata acquisito da Var Group, partner che affianca le imprese nel loro percorso di evoluzione digitale, che in questo arricchisce la propria offerta Erp, ampliando la propria presenza in Veneto. L’acquisizione dell’intero pacchetto azionario di 4 Data è avvenuta attraverso la controllata Sisthema, centro di competenza per gli Erp italiani. Attualmente il centro di competenza Var Group, che ha sede legale a Empoli, conta oltre 300 persone e un’esperienza di 50 anni a supporto della crescita delle imprese italiane, valorizzandone l’eccellenza e le peculiarità per guidarle verso la digitalizzazione del proprio business nel mercato interno ed esterno. "Abbiamo scelto Panthera – spiega Nicola Faggionato, fondatore di 4 Data (nella foto) – quale Erp di riferimento per accompagnare la media impresa italiana nel proprio percorso di trasformazione".