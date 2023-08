Il generale Vannacci destituito dal comando dell’Istituto Geografico Militare di Firenze

Firenze, 18 agosto 2023 – Il generale Roberto Vannacci è stato destituito dal comando dell’Istituto Geografico Militare di Firenze. La decisione dello Stato Maggiore dell’Esercito arriva 24 ore dopo lo scoppio delle polemiche per il libro autoprodotto "Il mondo al contrario”, in cui il generale si scaglia contro omosessuali, ambientalisti, femministe e comunità Lgbt.

Dove è stato trasferito

L’Esercito italiano fa sapere che il generale cesserà domenica 20 agosto il suo incarico di comandante all’Istituto geografico fiorentino e sarà quindi trasferito in forza extra organica al Comfoter, ovvero il Comando delle Forze Operative Terrestri, sempre a Firenze.

Al suo posto alla guida dell’Istituto geografica arriverà il generale Massimo Panizzi, che mantiene l’incarico di comandante di area territoriale.

“Non mi aspettavo questo polverone”

“Quando scrivevo questo libro sapevo che avrebbe dato da discutere ma sicuramente non mi aspettavo questo polverone – ha dichiarato l’ex capo della Folgore a ‘Diario del Giorno’ su Rete 4 –. Non replicherò a decisioni che arrivano da una catena gerarchica. Lo farò nelle sedi opportune”.

La bufera dopo il libro “Il mondo al contrario”

La decisione dell’Esercito italiano, che già ieri aveva preso le distanze dal generale, arriva in seguito alle polemiche scaturite per la pubblicazione del libro autoprodotto “Il mondo al contrario”, in cui il generale attacca quella che lui considera “la dittatura delle minoranze”, ossia omosessuali, ambientalisti, femministe, comunità Lgbt, e quant’altro.

Crosetto: “Farneticazioni”

Ieri il ministro della Difesa Guido Crosetto aveva annunciato l’avvio dell’esame disciplinare nei confronti del generale. E in merito a quanto scritto nel libro, il ministro aveva tenuto a precisare: “Non utilizzate le farneticazioni personali di un generale in servizio per polemizzare con la Difesa e le forze armate”.