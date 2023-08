Vannacci sollevato dal comando e trasferito, il generale: “Mi sento libero di odiare uno stupratore"

Firenze, 18 agosto 2023 – “Non mi aspettavo questo polverone”. Sono le prime parole del generale Roberto Vannacci, dopo la sua destituzione dal comando dell’Isituto Geografico Militare di Firenze e il successivo trasferimento in forza extra organica al Comfoter, ovvero il Comando delle Forze Operative Terrestri, sempre a Firenze. “Quando scrivevo questo libro – commenta a ‘Diario del Giorno’ su Rete4 – sapevo che avrebbe dato da discutere ma sicuramente non mi aspettavo tutto ciò. Non replicherò a decisioni che arrivano da una catena gerarchica. Lo farò nelle sedi opportune”.

"La Costituzione – sottolinea ancora Vannacci – garantisce la libertà di parola. Da me nessuna istigazione all’odio. Io non mi sento di fare passi indietro, rivendico quanto ho scritto”."Mi sento libero di odiare uno stupratore o chi fa del male a un bambino - continua - senza per questo incitare ad usare violenza contro di lui"