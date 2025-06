Firenze, un altro ramo caduto al parco delle Cascine

Firenze, 14 giugno 2025 – Ci risiamo. Ancora un ramo caduto al parco delle Cascine a Firenze. Per fortuna questa volta non ci sono state conseguenze e nessuno è stato colpito. È successo stamani, sabato 14 giugno, nel viale della Catena.

Il ramo di bagolaro si è staccato da un’altezza di circa 15-20 metri ed è precipitato con violenza al suolo. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Il ramo è stato poi rimosso e il tratto del viale interno al parco risulta regolarmente aperto.

La pianta, spiega Palazzo Vecchio in una nota, era stata sottoposta a un Vta (la Visual tree assessment, la valutazione visiva della stabilità di un albero, un metodo per valutare la stabilità e la salute delle piante) nel marzo del 2024 senza prescrizioni, con scadenza a marzo del prossimo anno. Gli esperti ipotizzano che si possa trattare di un caso di ‘summer branch drop’, la rottura improvvisa delle branche. Un fenomeno che si verifica durante i mesi estivi quando le giornate sono particolarmente calde.

Solamente due giorni fa, un ramo si era staccato da un tiglio a poche decine di metri di distanza, in viale della Tinaia, mentre c’erano persone in coda per entrare al concerto dei Guns ‘N Roses e una ragazza in attesa di mostrare il biglietto era stata colpita e ferita.