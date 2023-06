"Ti vuoi mettere con me?". Proposta d’amore sull’asfalto, ma la polizia lo denuncia

Firenze, 3 giugno 2023 - In via dei Vanni e dintorni non ci perderanno il sonno la notte, ma è possibile che da giovedì scorso siano molti a chiedersi chi è la...fortunata.

"Ti vuoi mettere con me ?’ la scritta – tracciata in bella vista – lasciata da un aspirante fidanzato. Lui è andato al sodo nel dichiarare il suo amore e tutta l’ammirazione per la ragazza- Non ha ’inciso’ versi ripresi dal poeta di turno, o partoriti dal suo sentimento. Del resto – come si dice? – a un dato momento ’bisogna buttarsi’. Confidava comunque in una risposta positiva. Anche con calma. Tanto lei ‘sapeva’; avrebbe certamente capito chi è il... mittente del messagio. Il writer innamorato. Chissà se lei ha fatto in tempo a vedere. A sapere: infatti prima del dardo scagliato da Cupido è arrivata la polizia, non si sa se in transito nella zona, o se sollecitata da qualche zelante cittadino.

Scrivilo sui muri/Io voglio vivere senza mai cantava Vasco in Brava Giulia. Scrivilo sui muri. E sull’asfalto della strada, come ha fatto il protagonista, un ventisettenne da qualche tempo in Italia. Tutto molto romantico. Oltre. Di lei, però, nessuna notizia. Non si è affacciata al balcone. Magari avrà visto al momento di tornare a casa, ché certamente la scritta è stata lasciata sulla ...direttrice giusta...

Scritta ’galeotta’, però. Gli agenti non si sono fatti intenerire. Rapida consultazione a mente del codice, ecco sì, il reato c’è: deturpamento e imbrattamento, commesso da chiunque deturpi o imbratti (senza danneggiarle, però) cose mobili o immobili altrui. Punibile con una multa.

Ma l’amore val bene una multa. Dopo la delusione iniziale il ventisettenne si sarà rincuorato al pensiero di lei. Resta ora da sapere come andrà a finire...

g.sp.