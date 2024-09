Lampioni distrutti, vandali nel parco di Villa Fabbricotti

Firenze, 30 settembre 2024 – Dal tiro al piccione al tiro al lampione il passo è breve. Ma, in entrambi i casi, si tratta comunque di comportamenti incivili. Le centinaia di famiglie che ogni giorno frequentano il parco di Villa Fabbricotti, in zona Montughi, denunciano che da alcune settimane gruppetti di ragazzini si divertono a spaccare i bei lampioni del parco – oltretutto si tratta di punti luce antichi – con fionde e pietre. E in alcuni casi i baby bulli si sono anche divertiti a distruggerli completamente. Tanto che in alcuni punti il polmone verde di via Vittorio Emanuele II risulta transennato per motivi di sicurezza. I comitati di quartiere che hanno documentato tutti gli atti vandalici delle ultime settimane ora chiedono all’amministrazione comunale un intervento deciso e risolutorio, ma soprattutto “una punizione esemplare verso chi distrugge i beni della comunità, come il risarcimento dei danni e lavori socialmente utili”.

Non è la prima volta che il parco di Villa Fabbricotti è oggetto di atti vandalici: qualche anno fa, infatti, vennero distrutte tutte le panchine che Palazzo Vecchio fece aggiustare in tempi record. E ora siamo di nuovo a parlare di danni, con almeno una decina di lampioni distrutti e da sostituire. In zona ci sarebbero anche alcune telecamere di sicurezza, ma individuare il gruppo che si è divertito a spaccare le lanterne è pressoché impossibile. Ai residenti del quartiere e ai frequentatori dell’area verde non dispiacerebbe vedere ogni tanto il passaggio di una pattuglia della polizia municipale, “anche perché in alcune aree si arriva anche a spacciare” davanti ai bimbi e alle loro famiglie. E senza che qualcuno possa lamentarsi. Quello di Villa Fabbricotti è uno dei parchi più amati dai fiorentini e dai turisti. Oggi come due secoli fa. In quei viali hanno camminato, tra le altre, la regina Vittoria d’Inghilterra e la granduchessa di Toscana, sorella di Napoleone, Elisa Baciocchi.

A.P.