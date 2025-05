Vandali al Parco del Drago. Danni per cinquemila euro

A poco più di due settimane di distanza dal ‘taglio del nastro’ il Parco del Drago di via don Minzoni, il primo giardino completamente accessibile a tutti in Toscana e uno dei primi in Italia, è già stato preso di mira dai vandali. I danni maggiori riguardano il bagno: è stata divelta la porta di ingresso e distrutto lo sciacquone. Non contenti hanno anche buttato giù una parte della palizzata, un albero e inciso anche la corteccia di un altro. In più è stato strappato anche l’impianto di irrigazione.

La conta dei danni si attesta sui 5-6mila euro come quantificato dal primo cittadino Giuseppe Carovani: "Purtroppo – spiega in un video - è successo quello che avevamo temuto, questo spazio bellissimo è stato oggetto di atti vandalici davvero inspiegabili e del tutto gratuiti". È in corso – prosegue – "l’approfondimento con la polizia municipale, attraverso l’impianto di videosorveglianza, per vedere di riuscire a individuare chi è stato. Faccio appello a tutti i cittadini: non è possibile che uno spazio così bello, così aperto alla fruizione di tutti possa essere trattato in questo modo. Allora aiutateci a controllare che non avvengano queste cose, se avete delle segnalazioni da fare, a volte una foto, un video, se vedete atteggiamenti sospetti o persone che si comportano scorrettamente, inviatele".

La richiesta, già formulata da Carovani anche nel corso della cerimonia di inaugurazione del nuovo spazio verde, è rivolta a tutti i calenzanesi e in particolare a chi frequenta l’area: "Faccio davvero appello ai cittadini – conclude il sindaco - noi faremo la nostra parte con le forze dell’ordine perchè si possa arrivare a un controllo migliore di questo spazio e a una fruizione più libera e serena". Il progetto del parco, dal costo complessivo di 320mila euro, ha ottenuto un finanziamento di 91mila euro dalla Regione Toscana, erogati tramite la Società della salute.