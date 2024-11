Valorizzare Santo Spirito. Il confronto per il futuro del complesso degli agostiniani

‘Santo Spirito e la città ideale del Rinascimento: una proposta per la ricomposizione unitaria del complesso monumentale’. È la conferenza organizzata oggi alle 17.30 in Santo Spirito con la presenza di Francesco Suppa della Normale di Pisa. L’obiettivo: offrire una visione del ruolo storico e culturale del complesso ed esplorare una proposta di valorizzazione. Sono stati invitati il presidente della Regione Eugenio Giani, la sindaca Sara Funaro e l’arcivescovo Gherardo Gambelli, a testimonianza dell’importanza dell’iniziativa per la comunità cittadina e per il patrimonio culturale.