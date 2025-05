Vallombrosa. Un’estate piena di appuntamenti

Saranno mesi pieni di iniziative per Vallombrosa grazie ai numerosi appuntamenti pensati dalla Pro Loco per valorizzare il turismo e la conoscenza della montagna di Firenze, accompagnati dalla nuova brochure-guida che riassume le tante opportunità di visita del territorio. Dopo il raduno delle auto d’epoca di domenica scorsa (foto), il prossimo evento di spessore sarà il 1° giugno con la terza edizione della "Mangialonga di Vallombrosa", con trekking e degustazioni delle specialità locali.

Sarà allestito un mercatino con prodotti tipici della montagna e i partecipanti potranno visitare con una guida specializzata i famosi arboreti con oltre 5000 specie arboree provenienti da tutto il mondo. Al Saltino ci sarà possibilità rivivere la villeggiatura di fine ‘800 con una guida tra lo stile liberty e neogotico. A luglio ci sarà la "Green Run – Vallombrosa Trail" organizzata dalla Bcc del Valdarno Fiorentino, diventata appuntamento fisso e atteso nel circuito degli offroad con percorsi sia agonistici che non competitivi.

Tra settembre e ottobre Vallombrosa diventerà capitale della poesia con il premio nazionale che ha visto partecipare nella passata edizione anche poeti dalla Francia. Sempre a settembre si esibiranno gli "Alphorn" cioè i suggestivi Corni alpini.

Si pensa già anche all’inverno con i mercatini di Natale, stand e la casa di Santa Claus tra cibo e vin brulé. La Pro Loco Saltino Vallombrosa è anche in procinto di firmare due gemellaggi con la Pro Loco Faver del Trentino e la Fregona in Veneto per ampliare le proprie iniziative e l’offerta turistica.

Manuela Plastina