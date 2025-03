Valcanoro sotto osservazione. Scatta la messa in sicurezza

Lavori di manutenzione per la strada di Valcanoro. E per eseguirli è stata completamente chiusa quella che è la via che collega la Cassia fino all’incrocio con la strada per Linari e poi Sant’Appiano. I lavori si sono resi necessari per una profonda ferita causata dal maltempo dei giorni scorsi. La viabilità presenta una fessurazione longitudinale molto avanzata.

Dopo il sopralluogo degli agenti della polizia locale dell’Unione comunale del Chianti fiorentino e della squadra tecnica del Comune, diretta dalla responsabile dei Lavori pubblici Chiara Martellacci, è stato deciso di intervenire nell’immediato con un’opera di prima messa in sicurezza della carreggiata. "Abbiamo rilevato la presenza di una depressione stradale – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Roberto Fontani – in un tratto di 50 metri circa. Sono comparse delle lesioni che subiscono un movimento significativo della strada. A questi lavori faremo seguire un progetto di più ampio respiro funzionale al consolidamento della stabilità dell’intero versante da realizzare mediante un’opera ingegneristica".

A breve il Comune di Barberino Tavarnelle procederà con l’individuazione di un geologo cui affidare l’incarico di effettuare un piano di indagini per la caratterizzazione del sottosuolo stradale e la definizione dei prossimi interventi.

An.Set.