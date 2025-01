Vacs, la vigilia del primo viaggio. Una corsa ogni 4 minuti e mezzo. Subito lavori sui viali e a Gavinana

È un po’ il D-Day anzi il T-day, il giorno della tramvia, questo sabato che vedrà una simbolica staffetta, la partenza ufficiale della Vacs nel primo pomeriggio (due anni e mezzo di cantieri con polemiche annesse) e, quasi in simultanea l’avvio dei cantieri della linea 3.2.1 Bagno a Ripoli-Libertà.

Un messaggio, sembra, anche ai fiorentini: di tempo per strada se n’è perso a volontà e non da ora (già i lavori della prima linea a inizio anni Duemila furono uno stillicidio), quindi ora sprint massimo con i 7 chilometri e 200 metri del nuovo tracciato da consegnare entro la fine del 2026, cioè in meno di due anni. Impresa, sulla carta, titanica. Vedremo.

Intanto oggi, come detto, parte la Vacs Fortezza-Libertà-San Marco. Primo viaggio con le autorità a bordo alle 15 (ritrovo alle 14.30 presso la fermata Parterre in piazza della Libertà) e poi tutti in carrozza con un piccolo omaggio di Palazzo Vecchio. Per due settimane la tratta sarà completamente gratuita per i viaggiatori. Qualche numero: I tempi di percorrenza previsti in totale da Peretola a San Marco, sono di circa 35 minuti. Gest garantirà circa 800 corse al giorno sulla T2, dalle 5 alla mezzanotte e mezzo, che il venerdì e il sabato saranno prolungate fino alle 2 di notte. Sulla T2 ci sarà una corsa circa ogni 4 minuti e mezzo nelle ore di punta. I passeggeri stimati per questo tratto sono oltre 3,4 milioni che si aggiungeranno a quelli che già utilizzano la T2 (nel 2024 sono stati oltre 11 milioni e mezzo).

Come detto si parte già questa notte anche con il primo cantiere in viale Giovine Italia cui seguiranno, due giorni più tardi e cioè lunedì, gli interventi nel cuore di Gavinana, sul viale Giannotti tratto Caponsacchi-Traversari. Già in queste ore nella zona, sono in corso gli interventi propedeutici finalizzati alla realizzazione della corsia preferenziale per il trasporto pubblico in via Datini in direzione di piazza Gualfredotto da Milano alternativa a quella su viale Giannotti (i mezzi saranno dirottati sulla strada più interna). Ci saranno restringimenti di carreggiata in via Erbosa e in via Datini. Lunedì la fase 0 della cantierizzazione: dalle 21 sono in programma le operazioni preliminare al vero e proprio cantiere come lo smontaggio dei cordoli della corsia preferenziale, delle banchine delle fermate dei bus e delle isole pedonali. A seguire i lavori prima al centro del viale, poi su lato della carreggiata lato Arno per poi ribaltarsi sulla carreggiata opposta e infine tornare al centro del viale. Sempre garantita una corsia per senso di marcia per la viabilità.

Stanotte inizieranno i lavori in viale Giovine Italia tra via Ghibellina e piazza Piave lato centro. Il primo cantiere interesserà il tratto da via Thouar a via dei Malcontenti, poi dopo qualche giorno anche il tratto precedente da via Ghibellina a via Thouar.

E. Baldi