Novavax, già 400 prenotazioni per la prima dose in Toscana

Articolo : Vaccino Novavax in Toscana, al via le prenotazioni sul portale regionale

Firenze, 1 marzo 2022 - Sono 400 le persone non ancora vaccinate che hanno deciso di aderire alla campagna di vaccinazione convinte dall'arrivo in Toscana del vaccino Novavax, il primo a base di proteine.

Alle 17 di oggi, 1 marzo, è stata aperta una nuova finestra sul portare regionale per la campagna di vaccinazione riservato a chi vuole prenotare la somministrazione del siero Novavax: ad ora, fa sapere la Regione Toscana, le prenotazioni ammontano a circa 400.

Novavax, ricorda la Regione in una nota, verrà somministrato a persone di età pari o superiore a 18 anni e solo per il ciclo primario, quindi non per il richiamo booster di una precedente somministrazione con altro siero.