Firenze, 28 dicembre 2020 - Non hanno avuto alcuna reazione avversa e si dicono onorati di aver aperto la campagna vaccinale i sei operatori sanitari toscani vaccinati ieri nel V-Day e 'intervistati' oggi su Fb dal presidente della Toscana Eugenio Giani. Durante una diretta social il governatore si è confrontato con alcuni sanitari a cui è stato già somministrato il vaccino anti Covid: l'infermiera di Grosseto Leda Costa, l'infermiera di Pistoia Giulia Nenciarini, il tirocinante all'ospedale Cisanello di Pisa Matteo De Nisco, il medico del 118 di Arezzo Alessandra Roggi, l'infermiera di Massa Maria Laura Lucchesi, e l'infermiera di Siena Agnese Messina.

"Ieri - ha detto Giani - nei 12 ospedali toscani si respirava un clima molto particolare, di consapevolezza del momento storico che si stava vivendo. Ho visto emozione e felicità".

"A 24 ore dal vaccino - ha detto Costa - sto benissimo, non ho avuto reazioni e approfitto di questa diretta per invitare le persone a vaccinarsi". Anche Giulia Menciarini, ha spiegato di non aver avuto "alcun sintomo, e io sono anche una persona allergica, sono solo molto contenta e speranzosa". Per Denisco "è importante avere massima fiducia nelle evidenze scientifiche e nel lavoro di migliaia di persone tra scienziati e medici. Faccio un grande invito, quando ognuno avrà la possibilità, di vaccinarsi subito".

"Essendo stata la prima a Siena - ha detto Messina - l'emozione è stata indescrivibile, mi sento molto fortunata e spero che tutti seguano il nostro esempio, è molto importante per uscire da questo incubo".

"Rappresentate l'orgoglio del nostro sistema sanitario che con la prova del vaccino vede una luce in fondo al tunnel", ha aggiunto Giani.