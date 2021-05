Firenze, 17 maggio 2021 - Uno scambio virtuale sul futuro dell'Europa, tra tre sindaci, e gli Ambasciatori di Germania e Francia in Italia. E' questa l'iniziativa in programma domani - 18 maggio - a partire dalle 17.30, in diretta streaming, moderata dalla direttrice de La Nazione Agnese Pini.

La Conferenza sul futuro dell’Europa, avviata il 9 maggio scorso, vuole dare voce a tutti gli attori delle società europee: i cittadini anzitutto, ma anche le associazioni, i rappresentanti locali eletti e i parlamenti nazionali. Da qui parte l'idea dell'incontro, al quale parteciperanno glii Ambasciatori di Germania e Francia in Italia, rispettivamente Viktor Elblinge e Christian Masset, il sindaco di Firenze e presidente di Eurocities Dario Nardella,i l sindaco di Troyes e presidente dell'associazione dei sindaci di Francia François Baroin e il sindaco di Lipsia e presidente dell'Associazione delle città tedesche Burkhard Jung.

A partire dalle domande degli studenti, e con la moderazione della direttrice de La Nazione, Agnese Pini, i sindaci si confronteranno per esprimere, completare e arricchire le proprie aspettative, priorità e preoccupazioni per quanto riguarda il futuro dell’Europa. Diretta streaming sulle pagine Facebook delle Ambasciate di Germania e Francia e sulla pagina facebook de La Nazione.