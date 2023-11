Urbano VIII. Le celebrazioni per il Papa

"Autunno Barberiniano" è la prima edizione di un ciclo di conferenze che si tiene tra Firenze e Barberino fino al 4 dicembre con cui si apre ufficialmente il programma nazionale degli eventi previsti in occasione delle Celebrazioni dei 400 anni dell’elezione a Papa nel 1623 di Urbano VIII, al secolo Maffeo Vincenzo Barberini, nato a casa ‘Tafania’, nella campagna di Barberino nel 1568. Sette le occasioni di approfondimento per raccontare la Storia legata ad una famiglia e a un personaggio che hanno inciso sulle sorti di un intero paese. Si inizia con Tomaso Montanari Rettore dell’Università per Stranieri di Siena protagonista della conferenza in programma lunedì presso la biblioteca comunale di Barberino. Il lunedì successivo, 27 novembre, Massimo Bucciantini dell’Università di Siena terrà la conferenza "Urbano VIII e Galileo".