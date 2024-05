Uova dipinte per le celebrità

Ancora un premio per Paola Matteuzzi. Lo ha ritirato nel suggestivo borgo di Civitella del Lago in provincia di Terni, Umbria, in occasione della XXXVI Edizione del concorso nazionale Ovo Pinto. È il sesto che Paola si aggiudica, stavolta nella categoria a tema libero "Mina: grande, grande, grande". Si tratta del volto della cantante disegnato con matita su un uovo di struzzo e uno chignon con un uovo di papero. Un omaggio simile Paola lo donò a Papa Francesco in occasione di un’udienza in Sala Nervi, particolarmente apprezzato dal Pontefice che gli inviò un biglietto di ringraziamento e preghiera per lei e la sua famiglia. Non è mancato anche l’omaggio a Renato Zero, sempre un uovo con la sua immagine, donato al cantante in occasione di un concerto a Firenze.