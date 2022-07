Firenze, giallo in Hotel: la notizia sui giornali inglesi

Firenze, 16 luglio 2022 - Un uomo di 40 anni trovato morto e la sua compagna di 43 (entrambi inglesi) in fin di vita: la tragedia questa mattina, 16 luglio, a Firenze, proprio a due passi da Ponte Vecchio in una stanza dell'Hotel Continentale nel Vicolo dell'Oro. Secondo le prime ricostruzioni sembra che la donna sia stata massacrata di botte al termine di una lite, ma non si escludono altre ipotesi, tra le quali un gioco erotico. L'uomo sembra essere deceduto in seguito a un infarto.

In poche ore la notizia ha fatto il giro del mondo. Sono diversi i tabloid inglesi che ne stanno parlando.

Il 'Daily Mail': "The people involved are both British and at the moment we are working on two theories an erotic game that went wrong or some sort of domestic argument, but the general direction is that of an erotic game", (le persone coinvolte sono entrambe inglesi, al momento si sta lavorando su due teorie: la prima riguarda un gioco erotico finito male; la seconda teoria invece riguarda una lite, ma le ipotesi vanno verso la teoria del gioco erotico)

Il Mirror: "Mystery surrounds the death of a British man in an Italian hotel room as his companion 'fights for her life' in hospital. The circumstances surrounding the man's death are unclear, but his partner is reportedly fighting for life and being given medical treatment the Careggi hospital in the city" (Il Mirror parla di mistero intorno alla morte di un uomo inglese ritrovato in una stanza di Hotel in Italia e la sua compagna lotta per la vita in ospedale. Le circostanze sulla morte dell'uomo sono ancora tutte da chiarire. La sua compagna è ricoverata all'ospedale Careggi nella città di Firenze)

Il Sun: "Holyday horror Brit man, 41, found dead and ‘wife’ fighting for life after ‘sex game gone wrong’ in Italy hotel room. The couple - believed to be from Manchester - arrived at the hotel on Friday night and called for help early Saturday morning". ( il Sun parla di vancanza da incubo, un uomo di 41 anni è stato trovato morto e la sua compagna, sta lottando per la vita, dopo un gioco erotico finito male in una stanza di Hotel in Italia. La coppia, arrivata da Manchester, era arrivata all'Hotel Continentale solo poche ore prima, nella serata di venerdì 15 luglio, l'allarme è stato lanciato sabato 16 luglio di mattina presto).