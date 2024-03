Uomo fuori di sé dentro la materna

Un estraneo in stato confusionale dentro la scuola dell’infanzia Ilaria Alpi di San Giusto. E’ successo la scorsa settimana, ma alcuni genitori lo hanno raccontato al nostro giornale per denunciare l’accaduto. Secondo il racconto delle mamme, l’uomo sarebbe stato trovato all’interno del plesso, e sarebbe stato bloccato da una maestra che lo avrebbe messo in fuga prima dell’arrivo dei carabinieri, chiamati dal personale scolastico. "All’inizio - dice una delle mamme – sembrava quasi non volessero metterci al corrente. Poi abbiamo ricevuto delle informazioni da una rappresentante dei genitori". La risposta dell’amministrazione dall’assessore all’istruzione Ivana Palomba: "Caso isolato. Non c’è stato alcun contatto coi bambini".