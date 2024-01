Un’ora di paura alla guardia medica . Dottoressa aggredita per un farmaco

di Lisa Ciardi

Notte di caos al presidio della guardia medica di Campi Bisenzio, recentemente tornato nei locali di via Raffaello Sanzio, dopo il trasferimento legato all’alluvione. Intorno alle 21 di sabato sera, alla porta della dottoressa, 69 anni, molto conosciuta nella zona, avrebbe bussato una paziente, 50 anni, già nota alla professionista sanitaria e che pare avesse altre volte insistito per ottenere la prescrizione di un farmaco. La guardia medica, avendo già verificato di non poter effettuare la prescrizione richiesta, avrebbe invitato la paziente ad andarsene, ma questa avrebbe continuato a insistere in modo sempre più veemente. Così, fra le due, sarebbe nata un’accesa discussione.

Per cercare di porre fine alla lite e per proseguire con tranquillità il proprio lavoro, la dottoressa avrebbe cercato di chiudere la porta dello studio, ma questa sarebbe stata spinta con forza dalla paziente che si trovava all’esterno e che continuava a voler entrare. All’ennesima spinta, la professionista avrebbe riportato alcune contusioni a una spalla e avrebbe chiesto a quel punto l’intervento dei soccorritori e delle forze dell’ordine, chiamano il 118 e i carabinieri. Soccorsa da un’ambulanza della Misericordia di Campi Bisenzio, la dottoressa è stata quindi accompagnata in codice verde (lieve gravità) al pronto soccorso dell’ospedale di Careggi per le cure e gli accertamenti del caso. La paziente, intanto, dopo essere rimasta un po’ di tempo all’esterno dell’ambulatorio, si sarebbe allontanata.

La donna è stata infine denunciata dagli uomini dell’Arma per interruzione di pubblico servizio e lesioni personali, in attesa che i carabinieri della stazione di San Piero a Ponti e della compagnia di Signa effettuino ulteriori accertamenti sull’episodio. Nel frattempo il servizio di guardia medica a Campi Bisenzio è stato sospeso, provocando anche un notevole aumento di attività negli altri presidi della zona, con lunghe code e attese che sono andate avanti per tutta la notte. Non è purtroppo la prima volta che i dottori impegnati nell’attività di guardia medica (così come i colleghi del pronto soccorso) sono vittime di aggressioni.

Non a caso, spesso, il servizio prevede la presenza di più professionisti contemporaneamente, in modo che possano supportarsi a vicenda in caso di necessità. In base alle prime ricostruzioni dei fatti, pare che anche a Campi Bisenzio, per il servizio di sabato notte, fossero stati previsti due medici: il collega della dottoressa avrebbe però avuto un contrattempo, dovendo quindi rinunciare a essere presente in ambulatorio. Per questo la 69enne sarebbe stata da sola all’interno del presidio.