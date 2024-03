Uno scontro fra bande. Ruggini fra nordafricani. Maxi rissa in pieno giorno

di Rossella Conte

FIRENZE

Quasi 50 persone se le sono date di santa ragione in via Palazzuolo poco dopo le 18 di ieri. Urla, minacce, spranghe e a un certo punto è spuntato anche qualche coltello. A fronteggiarsi due bande, una di tunisini e una di marocchini. Secondo la questura, sei/sette persone si sarebbero scagliate contro il macellaio della strada, marocchino, 42 anni. Un tunisino di 19 anni è stato fermato e denunciato. Ma all’arrivo di numerose volanti c’è stato un fuggi fuggi generale. "In 40 anni non abbiamo mai visto niente del genere, una violenza inaudita - dicono i residenti -. Sembrava si stessero ammazzando l’uno con l’altro". Alcuni sono scesi in strada per cercare di separarli. "Ma prima di andarsene - raccontano - hanno giurato vendetta e si sono dati appuntamento per il terzo round. Il tutto sotto le nostre finestre". La rissa arriva dopo una notte di spaccate nella stessa zona. Qualcuno, tra mezzanotte e le due, si è intrufolato nella Cioccolateria Panetteria Ballerini di Borgo Ognissanti. A rendersene conto proprio il titolare: "Mio marito per preparare gli impasti entra intorno intorno alle 3, questa volta quando è arrivato ha trovato la porta secondaria aperta, le credenze spalancate, tutto a soqquadro" racconta Silvia Ballerini che insieme al marito sono la terza generazione alla guida della storica bottega. Ignoti, dopo essersi introdotti nel locale, hanno prima aperto la cassa e non trovando denaro a sufficienza, hanno spaccato il computer e alcuni cassetti alla ricerca di quattrini. "Abbiamo trovato tante uova dei nostri clienti a terra - prosegue -, assurdo quanto accaduto".

Sale così a 41 il numero di spaccate nella via. È una furia il presidente dell’associazione Borgognissanti Fabrizio Carabba: "Al sindaco chiediamo di andare direttamente a Roma e pretendere gli agenti promessi. La situazione peggiora giorno dopo giorno. Non vogliamo nemmeno immaginare cosa succederà ad aprile, periodo di massima affluenza turistica". Sempre nella notte tra venerdì e sabato nel mirino dei malviventi la boutique di via delle Belle Donne, Retrouver. I ladri però non sono riusciti a mettere a segno il colpo perché messi in fuga dagli abitanti. Dopo aver infranto la porta a vetri sono scappati in quando i residenti di alcune case vicine, svegliati di soprassalto si sono affacciati e hanno acceso le luci. Ieri mattina una delegazione della rete dei comitati (Cittadini attivi San Jacopino, Ex Comunale, Leopolda Viva, Insieme per San Lorenzo e Borgognissanti) sono stati ricevuti in questura. La rete dei comitati è tornata a chiedere il vigile del quartiere, squadre miste forze dell’ordine/municipale per controlli a tappeto del territorio e la realizzazione di un Cpr, nel rispetto dei diritti umani. "La questura - scrivono in una nota - ha assicurato che sta effettuando regolarmente il servizio di intervento e pattugliamento con circa 50/60 interventi giornalieri e che sta rafforzando l’impegno massimo sul territorio, sia come reparto di prevenzione crimine, che con quello cinofilo".