Università, le immatricolazioni volano. Superata quota diecimila. Bene le triennali

Sono 10.609, secondo i dati provvisori, le immatricolazioni nell’anno accademico 2023-2024 all’Università di Firenze che consolida così la crescita registrata lo scorso anno. L’Ateneo, secondo le rilevazioni del Ministero dell’Università e della Ricerca, è sesto in Italia per numero di immatricolazioni, si spiega in una nota. Complessivamente gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale e a ciclo unico (comprensivi anche di cambi di corso o trasferimenti da altri atenei) sono 13.232. La rilevazione statistica conferma (+1,7%) il risultato raggiunto lo scorso anno accademico 2022-2023, che aveva registrato + 6% di immatricolazioni rispetto al 2021-2022. Nell’anno accademico corrente 2023-2024 aumentano del 4,3% le iscrizioni al primo anno delle lauree magistrali.

"Il consolidamento delle immatricolazioni e l’aumento delle iscrizioni alle lauree magistrali confermano la positività del lavoro condotto dal punto di vista dell’orientamento, nelle varie fasi del percorso formativo, e dell’inclusione - ha commentato la rettrice Alessandra Petrucci (nella foto) -. Il coordinamento attento tra innovazione dell’offerta formativa e qualità della ricerca consente, inoltre, di rispondere in maniera competitiva alle esigenze di studentesse e studenti". Già attivo il calendario 2024 di eventi di orientamento per far conoscere agli studenti e alle loro famiglie l’offerta formativa di Unifi: culminerà nell’iniziativa di sabato 2 marzo ‘Un giorno all’Università’ negli spazi del Campus Morgagni, l’open day di tutto l’Ateneo.

L’Università potrà anche rendere conto di quanto sta facendo in materia di parità di genere. L’impegno su questo percorso – di cui già fanno parte altre misure adottate da Unifi, come il Gender Equality Plan e il Piano triennale delle azioni positive 2021-2024 – si conferma e si rafforza ora con una nuova iniziativa. Nasce, infatti, l’Osservatorio al Bilancio di genere.

Guidato da un comitato di indirizzo - composto da Maria Paola Monaco, delegata all’Inclusione e Diversità, che lo coordina, e dai delegati di Ateneo Enrico Marone e Luigi Burroni -, l’Osservatorio ha come obiettivo, in primo luogo, quello di migliorare la conoscenza dello strumento Bilancio di genere ed elaborare linee guida perché sia adottato e diffuso presso gli enti del territorio.