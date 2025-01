Università di Firenze rafforza la collaborazione con la Scuola IMT Alti Studi Lucca

Firenze, 17 gennaio 2025 - Rafforzare la collaborazione tra la Scuola IMT Alti Studi Lucca e l’Università di Firenze. È con questo obiettivo che è stata firmata dal rettore della Scuola IMT Lorenzo Casini e dalla rettrice dell’Università di Firenze Alessandra Petrucci una convenzione quadro tra le due istituzioni. La convenzione, che avrà una durata di cinque anni, riguarderà l’organizzazione dell’offerta didattica e lo sviluppo di progetti di ricerca, di volta in volta regolati da singoli accordi.

“Questo accordo - osserva il rettore della Scuola IMT Lorenzo Casini - consentirà di lavorare insieme su specifiche iniziative e rafforzerà sia l'offerta didattica, sia la collaborazione su progetti di ricerca di comune interesse. La Scuola IMT è lieta di poter proseguire con l’Università di Firenze un'esperienza che ha già portato a risultati eccellenti”. “Sono particolarmente soddisfatta di questo accordo, che consolida il rapporto di collaborazione con la Scuola IMT – spiega la rettrice dell’Università di Firenze Alessandra Petrucci -. Questa convenzione, infatti, permetterà di offrire ulteriori percorsi formativi e nuove opportunità di ricerca, con ricadute molto positive per il mondo scientifico e l'intera comunità”.

Le due università vantano importanti esperienze di collaborazione, come l'istituzione e attivazione della laurea magistrale interateneo in “Software: Science and Technology”; del corso di dottorato in “Social Sciences for Sustainability and Wellbeing”, del master di II livello in “Data Science and Statistical Learning”, nonché della laurea magistrale interateneo in “Logica, Filosofia delle Scienze e Metodi della ricerca”, in corso di attivazione.

Maurizio Costanzo