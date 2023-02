Uniti per ridare a Martina il suo sorriso Chirurghi fiorentini: "Operiamo gratis"

L’onda di solidarietà per Martina Mucci, la cameriera di 28 anni di Prato, vittima di un brutale pestaggio nella notte del 21 febbraio, sta crescendo di ora in ora. Quel volto deturpato per mano di due aggressori per il momento ignoti - le hanno spaccato i denti, fatto un occhio nero e lasciato una ferita sul volto - ha toccato le corde di chi sa che cosa significhi subire un tale sfregio, sotto tutti i punti di vista. Tornare bella come un tempo è il desiderio di Martina: un desiderio per il quale sono necessari molti soldi per le cure sanitarie e la ricostruzione dei denti. Dopo l’iniziativa solidale del titolare Massimiliano Cosmo e dei colleghi di lavoro, che hanno costituito un comitato "Tutti insieme per Martina" per raccogliere fondi da devolvere per sostenere le cure sanitarie della 28enne, ecco che si sono fatte avanti due realtà di professionisti, una di Firenze e l’altra di Empoli. Una mano tesa da parte di esperti del settore della chirurgia estetica e ricostruttiva, pronti a mettersi a disposizione gratuitamente della ragazza. Due istituti medici che hanno sentito il dovere di scendere in campo, contattando direttamente La Nazione dopo aver letto sulle nostre colonne la storia di violenza patita dalla giovane.

"E’ stato il desiderio di fare qualcosa di concreto per Martina a spingerci ad offrirle quelle cure e quegli interventi di cui avrà bisogno per tornare ad essere se stessa". Così dicono dal Centro medico chirurgico Matteotti Medical Group di viale Matteotti a Firenze. Qui esercita il professor Alessandro Innocenti, chirurgo plastico, che sta seguendo anche altri casi di persone sfregiate con acido.

Si sono proposti di aiutare Martina, che è stata picchiata a sangue alle 2 del mattino sul pianerottolo di casa alla Pietà mentre stava tornando dal suo turno di lavoro, anche i professionisti di Eumedica studio dentistico ed Eumedica estetica di Empoli. "Ci siamo trovati per un incontro di lavoro, medici e dentisti - spiegano dal centro empolese - Il titolare ha letto la storia di Martina. Siamo rimasti colpiti e abbiamo deciso di offrirle gratuitamente il nostro aiuto. Vuol essere anche un segnale per dire no alla violenza contro le donne".

Gesti di generosità che condannano di fatto la brutalità con cui due uomini incappucciati se la sono presa con il volto di una ragazza di 28 anni. Intanto continuano le indagini, coordinate dal pm Valentina Cosci ed affidate alla Squadra mobile della questura. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire il contesto in cui è maturata un’aggressione dietro alla quale c’è da capire se ci sia un mandante. La stessa Martina fin da subito ha detto: "Volevano sfregiarmi". Intanto i titolari ed i colleghi di lavoro di Martina hanno dato il via grazie al comitato ad una colletta per aiutarla nelle cure che l’attendono per occhio, bocca e denti. Chi vuole potrà contribuire con una donazione sul conto corrente con Iban IT56Y0103070500000000625273 (informazioni allo 05741940486 o sulle pagine facebook hopndroppub o instagram hop_n_drop_). Il comitato ’Tutti insieme per Martina’, infine, ha organizzato per l’8 marzo, festa della donna, una serata a favore della barista.

Sara Bessi