Unità cinofile e droni per la polizia municipale a Castelfiorentino

Firenze, 8 aprile 2024 - In sei mesi due attività commerciali sospese, alcuni immobili occupati abusivamente sgomberati, 600 dosi di droga sequestrata con l'utilizzo dell'unità cinofila, oltre ad operazioni contro l'abbandono dei rifiuti e contro la microcriminalità. È il bilancio dei presidi giornalieri della polizia municipale nell'area della stazione di Castelfiorentino (Firenze), iniziati nel settembre 2023. I risultati dei controlli, in sinergia con le altre forze dell'ordine, sono stati presentati oggi, insieme al progetto di potenziamento della municipale su tutto il territorio dell'Empolese Valdelsa.

La polizia municipale dell'Unione dei Comuni sta infatti ampliando l'organico che arriverà a contare 96 agenti, ha potenziato l'unità cinofila che ora dispone di due cani, e ha annunciato la costituzione di un 'nucleo droni' grazie all'acquisto di un nuovo apparecchio che sarà impiegato in diverse attività: dal supporto alle emergenze, come ad esempio gli incendi, alle attività di polizia giudiziaria, come le verifiche ambientali o edilizie.