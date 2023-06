UniFi, aumentano le tasse per chi ha famiglie benestanti

Firenze, 30 giugno 2023 – Restano invariati i contributi per le studentesse e gli studenti con Isee inferiore a 60mila euro, mentre è previsto un adeguamento per gli studenti delle fasce Isee da 60mila a 90mila euro.

Ecco un’importante novità contenuta nel Manifesto degli studi dell’Università di Firenze, appena approvato dal Cda di UniFi.

Si tratta del documento che contiene tutte le informazioni per il nuovo anno accademico 2023-24.

Immatricolazioni

Le immatricolazioni ai corsi di laurea triennale e a ciclo unico ad accesso libero si apriranno giovedì 13 luglio. Date e modalità diverse sono previste per i corsi di laurea a numero programmato, che richiedono una prova di ammissione. Le iscrizioni agli anni successivi al primo partiranno l’8 settembre.

Tasse

Viene confermata la gradualità dei contributi, modulati secondo 72 fasce di reddito. Resta immutato il tetto di esenzione della no tax area fissato a 24mila euro Isee. Come dicevamo, nulla cambia per chi dichiara un reddito inferiore a 60mila. Un po’ più alte invece le tasse per chi ha famiglie piuttosto abbienti.

“La misura limitata di adeguamento della contribuzione studentesca, resa necessaria dall'aumento dei costi energetici e dei servizi collegati, è stata adottata tenendo in particolare considerazione la tutela del diritto allo studio attraverso un percorso partecipativo che ha coinvolto membri degli organi accademici e di tutte le rappresentanze studentesche – ha sottolineato la rettrice Alessandra Petrucci –. Si tratta, tuttavia, di un’azione con un gettito complessivo largamente inferiore all'inflazione, che suggerisce un attento monitoraggio del bilancio”.

Esoneri, incentivi, borse

Confermate le riduzioni per studenti con disabilità e l’esonero delle tasse per gli studenti atleti, cioè per coloro che hanno conseguito meriti sportivi di rilievo agonistico nazionale e internazionale. Gli studenti che hanno ottenuto la maturità con il voto 100 e lode non pagheranno per il primo anno il contributo onnicomprensivo, che rappresenta la voce principale delle tasse.

Fra gli incentivi, l’Ateneo lancerà un bando per borse di studio, riservate alle ragazze che sceglieranno un corso di laurea nelle discipline Stem (Science, Technology, Engineering e Mathematics).

Saranno, inoltre, messe a disposizione borse di studio per l’iscrizione ad alcune lauree magistrali, grazie ai finanziamenti pervenuti dal Ministero dell’Università ai dipartimenti Unifi selezionati dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur) come “Dipartimenti di eccellenza”.