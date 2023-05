Unifi, il piano contro le barriere

Ultima tappa, ieri mattina, del percorso per la mappatura dell’accessibilità delle sedi universitarie promosso dall’Università di Firenze e realizzato dalla start up Kinoa con la partecipazione diretta dei fruitori di queste strutture (studentesse e studenti e persone disabili). Il percorso all’interno di aule, laboratori, servizi igienici ha interessato il Design Campus di Calenzano, sede di corsi della Scuola di Architettura, con risultati davvero positivi: "Tutti gli ambienti – sottolinea infatti Lapo Cecconi fondatore di Kinoa – sono accessibili e nei laboratori sono presenti soluzioni come quella dei tavoli non fissi, che consentono a tutti, anche alle persone disabili, di poter studiare qui. Anche i contenuti di questa ultima mappatura saranno presenti nella app, che contiene funzioni dedicate per la geolocalizzazione dei punti di interesse e la loro descrizione, e saranno tutti fruibili gratuitamente a breve".