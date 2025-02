Società plurali, si formano a Firenze gli operatori dell'integrazione sociale

Firenze, 6 ottobre 2021 - Un approccio concreto per gestire la complessità delle nostre società. È quello offerto dal corso di laurea magistrale "Intermediazione culturale e religiosa", una delle novità nell’offerta formativa 2021/22 dell’Università di Firenze.

Il corso, organizzato nell’ambito della Scuola di Studi umanistici e della formazione dell’Ateneo fiorentino, ha due anime, quella umanistica appunto e quella delle scienze sociali. “Un’inedita risposta formativa alle questioni poste dalla società contemporanea - spiega Isabella Gagliardi, presidente del corso di laurea Unifi –, che unisce all’approfondimento delle discipline antropologiche, pedagogiche e sociologiche, quello delle tecniche di comunicazione, con un approccio marcatamente sperimentale”.

Durante il biennio di studi gli allievi potranno seguire laboratori e svolgere periodi di studio e tirocinio, anche all’estero, durante i quali affronteranno gli aspetti pragmatici della mediazione interculturale e interreligiosa. Esperienze possibili anche grazie alla collaborazione con istituzioni del territorio - Regione Toscana e Comune di Firenze, - e partner, come la Scuola fiorentina di alta formazione per il dialogo interreligioso e interculturale, l’Istituto Sangalli per la storia e le culture religiose e Oxfam-Italia.

Dal corso usciranno professionisti che potranno progettare e gestire attività formative, esperti nello studio, nella gestione e nel controllo dei fenomeni sociali, tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale. I laureati magistrali avranno anche i titoli per varie classi di concorso per l’insegnamento.

Per iscriversi al corso di laurea c’è tempo fino al 5 novembre.

Per saperne di più: www.unifi.it