Un aiuto allo studio: ecco i tutor di Students4students

Firenze, 6 ottobre 2021 - Una raccolta fondi lanciata per sostenere le attività di tutoraggio di Students4Students per i ragazzi con difficoltà di apprendimento delle scuole elementari e medie.

La campagna di crowfounding è stata pensata dalla Fondazione Il Cuore si scioglie in collaborazione con il Comune e l’Università di Firenze. Quattro le sezioni soci Coop che ha hanno lanciato l’iniziativa che è partita lo scorso 30 settembre e che durerà fino al prossimo 9 novembre. Ad oggi sono stati già raccolti 910 euro.

Assieme alla raccolta fondi presentata in Palazzo Vecchio alla presenza dell’assessore all'Educazione Sara Funaro, da Alessia De Vescovi e Chiara Robimarga dell'associazione Students4Students, dal consigliere Fondazione Il Cuore si scioglie Claudio Vanni, sono state illustrate anche le attività dell’Associazione Milleeunarete.

“Grazie a Milleeunarete per questo bello e utile progetto e grazie a Unicoop Firenze per sostenetelo con il suo crowdfunding ‘Pensati con il cuore’ - ha detto l’assessore all’Educazione Sara Funaro -. Il nostro primo contatto con Students4Students é stato durante la pandemia, quando l’emergenza ha imposto la chiusura delle scuole e la didattica on line, con il conseguente aumento del divario sociale nell’apprendimento, soprattutto tra i bambini più fragili”.

Students4Students nasce durante il lockdown a marzo 2020 con l’obiettivo principale di sostenere le famiglie ed i piccoli scolari in un momento molto critico della loro vita scolastica. Unico obiettivo è quello di aiutare gli alunni più fragili che rischiano di restare indietro.

In questo caso le rete diventa virtuosa e mette in atto il principio dell’educazione fra pari: studente verso studente.

E’ in questo modo che si è sviluppata Students4Students con il coinvolgimento del Comune, delle scuole fiorentine e dell’università degli Studi. Dagli inizi sono stati fatti 160 tutoraggi. L’obiettivo per il nuovo anno scolastico è quello di aumentare il bacino dei tutor e quello degli alunni seguiti con una novità l’inserimento di un modulo dedicato all’uso consapevole di interne

“La nostra associazione nasce per dare risposte ai bisogni dei più giovani - sottolineano da Students4Students - che la situazione d’emergenza dovuta al Covid ha portato alla luce. Oltre a sostenere gli insegnanti e affiancare gli alunni più fragili, ci impegniamo in quello che valutiamo essere un progetto per la città, che coinvolge tutte le fasce più giovani, futuro della città stessa. Ringraziamo il Comune, l’Università, la Fondazione Il Cuore si scioglie e tutti coloro che doneranno per permettere a Students4Students di aiutare sempre più studenti”