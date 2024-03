Unifi, a Luca Bindi la medaglia dei XL dell’Accademia Nazionale delle Scienze

Firenze, 1 marzo 2024 – Nuovo riconoscimento per Luca Bindi, direttore del Dipartimento di Scienze della Terra. L’Accademia Nazionale delle Scienze conferirà al docente fiorentino la medaglia dei XL per le Scienze fisiche e naturali 2024 nell’ambito di una cerimonia in programma il 23 maggio a Villa Torlonia, a Roma. In questa occasione Bindi terrà una lectio magistralis. La medaglia XL è un riconoscimento istituito nel 1866 tramite Decreto Regio dall'allora presidente dell’Accademia Carlo Matteucci e intende valorizzare l'eccellenza scientifica riconosciuta a livello internazionale.