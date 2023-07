Un'Ammirazione Sincera per i Volontari del Soccorso e del Volontariato Sociale

Ho sempre avuto grande ammirazione per chi dedica parte del suo tempo al sostegno delle persone che hanno bisogno di aiuto. Chi si occupa di soccorrere gli altri, ha qualità e virtù particolari racchiuse nell’animo, porta con sè la stima, l’apprezzamento della gente e può far nascere in qualcuno una segreta voglia di imitazione. I soccorritori volontari di cui stiamo parlando operano principalmente sulle ambulanze o su mezzi di soccorso, mentre altri svolgono attività socialmente utili. Tutti noi tra le poche certezze che abbiamo dovremmo sapere che le cose non possono andare sempre bene nè sempre male e che la ruota della vita gira per tutti: prima o poi. L’indifferenza rispetto agli avvenimenti negativi che accadono durante il tempo che passa non appartiene a queste persone che lottano contro la sofferenza della gente intervenendo nella malattia acuta come in quella cronica o adoperandosi per renderne dignitosa l’ esistenza. In questi casi il sostegno morale o materiale fornito a chi ne ha bisogno, diventa con il tempo un sentimento appassionato. I volontari svolgono altre attività nella vita di tutti i giorni o sono pensionati ma riescono ad uscire dal proprio mondo e a rendersi disponibili per affrontare con coraggio e dedizione azioni rivolte alla salvaguardia della salute e della vita di tutta la popolazione. Talvolta accompagnano i pazienti arrivati alla fine di una esistenza con azioni che diventano parte consapevole di una attività che si confronta anche con la morte. L’ammirazione di tutti per quanto viene svolto dagli operatori del soccorso territoriale e del volontariato sociale si trova sempre unita a sentimenti sinceri di gratitudine e di riconoscenza per valori dimostrati sul campo. Una dedizione, la loro, talvolta inconsapevole, sicuramente anonima unita ad una grande umanità capace di un forte coinvolgimento esistenziale. Sostegno quindi è l’atto di intervenire, che esprime cura e premura per qualcuno, è il valore aggiunto che permette di riprendere poi il cammino della vita che si è interrotto all’improvviso anche a causa delle proprie fragilità, è un atteggiamento positivo, un impulso che rigenera salute e la voglia di vivere.