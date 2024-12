"Una storia da un soldo" al teatro Funaro

Per la sezione "Altri eventi" arriva al Funaro di Pistoia domani alle 20.45, in prima regionale, "Una storia da un soldo", libera riduzione dal romanzo "Mastro Geppetto" dello scrittore Fabio Stassi, a cura dell’Associazione Culturale "Circolo Metropolis" per la regia di Paolo Arena, che ne è anche interprete, nel ruolo di Geppetto.

Lo spettacolo, nella forma di monologo in cinque quadri, si avvale della musica e voce dialogante di Giacco Pojero; la ricerca sonora è stata curata da Carlo Di Pasquale. Alfonso Prota e Mariangela Galante sono le voci fuori scena, all’allestimento ha collaborato Giuseppe Di Benedetto. Tra i riconoscimenti ottenuti dal libro di Stassi, uscito nel 2021 per l’editore Sellerio, il Premio Dessì 2022, Premio Benedetto Croce 2022, Premio Stresa 2022.