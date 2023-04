Una Rondine di carta al muro. E in Oltrarno nacque una leggenda

C’è una San Frediano da tramandare, quella dove lo sport si fonde con la storia del rione e con il suo più profondo orgoglio d’Oltrarno. Orgoglio da cui è nata e che è stato nutrito a sua volta da una squadra miracolo del Dopoguerra: la Rondinella. È la San Frediano raccontata – nomen omen – dal giornalista sportivo Gabriele Fredianelli nel suo ultimo libro "Un’altra squadra, un’altra Firenze". Fredianelli, da sempre interessato di calcio dilettantistico e di storia dello sport, ha iniziato a scrivere queste pagine edite da Pagliai subito dopo che la Rondinella aveva vinto i play off nel 2022, per celebrarne il ritorno in Eccellenza. "Quando il presidente Lorenzo Bosi mi ha chiesto di scriverlo, ero scettico. Ma presto ho capito che questi 80 anni andavano raccontati: c’era più della storia di una squadra di calcio, c’era quella di un quartiere intero", spiega l’autore. A ribadire quel forte legame con il territorio, una doppia prefazione scritta dal presidente della Regione Eugenio Giani e dal vicedirettore de La Nazione, Luigi Caroppo. Un caso unico, quello della Rondinella: "Nasce come squadra di San Frediano, al Torrino Santa Rosa; ed è la sola ad avere la sede e aver avuto il campo entro le mura trecentesche di Firenze. Ma anche quando il campo è uscito da San Frediano, il legame con il quartiere è sempre rimasto forte, tanto che il libro si divide in due parti: al pari degli aspetti sportivi su cui si incentra la seconda, ho voluto dedicare la prima alla vita dell’Oltrarno. Il nome probabilmente nasce da una decorazione di Carnevale sulla vetrina del circolo, ma quella rondine fu soprattutto scelta perché era simbolo di rinascita, di una nuova primavera". E accanto al calcio, gli altri sport nazionalpopolari di quegli anni: il pugilato e il ciclismo. Soprattutto però a San Frediano si crea subito un legame speciale con i Bianchi del calcio storico. La Rondinella nasce a Firenze, ma "non è mai stata in opposizione alla Fiorentina. Sono squadre convissute nella stessa città, ma in mondi assolutamente diversi".

Carlo Casini