Una passeggiata in centro per aiutare i popoli terremotati

Ad ogni passo, una goccia di speranza. Un’iniziativa che unisce movimento e solidarietà quella pensata dal salone di parrucchieri Contrasto Aveda per domenica 16 aprile. Una camminata di beneficenza lungo le piazze principali di Firenze, con partenza da via dei Neri 5355r alle 9,30, e un tragitto di 6 chilometri. E il numero non è casuale, perché tanti, e anche di più, sono i chilometri che le donne percorrono per trovare acqua potabile.

L’iniziativa nasce per il Mese della Terra e l’invito rivolto a chiunque volesse partecipare è di indossare una maglietta bianca. L’obiettivo è donare acqua potabile alle popolazioni terremotate di Siria e Turchia. La donazione si può effettuare in 3 modi diversi: in contanti all’evento, in carta e con il QRcode online. Con un minimo 2 euro si possono donare bustine potabilizzanti per purificare 200 litri d’acqua, sufficienti a una famiglia “in emergenza”, per bere, lavarsi e cucinare. Con 5 euro si può donare un Oxfam bucket, il recipiente per trasportare e conservare in modo sicuro l’acqua purificata, a riparo da germi e batteri. Con 10 euro è possibile donare un Kit di emergenza completo ad una famiglia. Amici e partner del progetto sono Arrigo Brandini agenzia immobiliare, Liberando tango, Wineffect, Antico Vinaio, Acquaflor, Villaggio Paradù.