Una notte d’amore pop. E Bohemian Fantasy

L’Orchestra Toscana Classica suona il pop e il rock. Oggi e domani, nell’ambito del festival "I Mercoledì musicali dell’organo e dintorni", l’Orchestra proporrà un romantico viaggio nella musica pop, mentre martedì 16 aprile omaggerà una delle rock band più amate di sempre, i Queen.

Si parte, quindi, stasera e domani (ore 21) quando Auditorium di Santo Stefano al Ponte, a Firenze, arriverà Michael Amadi che nel duplice ruolo di solista e direttore, condurrà la compagine toscana attraverso un repertorio votato ai giorni nostri. "Una notte d’amore – viaggio romantico attraverso il pop" è il titolo delle due serate in cui saranno proposti brani di Ed Sheeran come "Perfect" o "All of Me" di John Legend. E le hit di Cesare Cremonini come "La nuova stella di Broadway" e "L’isola che non c’è" di Edoardo Bennato. Ma anche i grandi successi dei Coldplay, Alicia Keys e Daft Punk e di altre star del pop, del rock e della canzone d’autore. Tutti rivisitati in chiave sinfonica. Figura nota della scena musicale di Londra, Amadi è un talento poliedrico celebrato a ogni latitudine.

Il 16 aprile (ore 21), al Teatro La Compagnia, l’Orchestra da Camera Fiorentina e l’Orchestra Toscana Classica proporranno "Bohemian Fantasy", concerto tributo al leggendario gruppo dei Queen. Sarà l’occasione per riascoltare, in chiave sinfonica, "Bohemian Rhapsody", "We Will Rock You", "The Show Must Go On" e altri capisaldi dell’epopea Queen, con arrangiamenti orchestrali che ne rispettano l’essenza e ne esaltano la forza. Arrangiamenti curati dal fuoriclasse del pianoforte, Giuseppe Andaloro che impreziosirà il concerto con la sua partecipazione in veste da solista. Il musicista siciliano è da sempre aperto alla musica dei giorni nostri, e proprio di "Bohemian Rhapsody" dei Queen ha realizzato una particolare versione per piano solo, pubblicata da Warner Classic. La direzione del concerto è affidata a Giuseppe Lanzetta, fondatore e direttore stabile dell’Orchestra da Camera Fiorentina. Info e prenotazioni: telefono 055.783374 o 333.788322.

Barbara Berti