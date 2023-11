Una notte al centro commerciale. Restano in trappola dopo lo shopping

Acqua e fango anche al centro commerciale I Gigli di Campi. La struttura, ieri chiusa così come tutte le attività commerciali, produttive, industriali, di somministrazione e di

spettacolo, è stata colpita dall’ondata di maltempo e in alcuni negozi e in tutta la galleria commerciale, nella notte, è entrata l’acqua. Così ieri mattina una ditta specializzata è intervenuta per ripristinare la situazione e ripulire anche gli spazi esterni e il parcheggio, tutto coperto da uno strato di fango. Le forti pioggie della serata del 2 novembre, a cui verso le 22 è seguita la rottura degli argini del torrente Marina (avvenuta a poche centinaia di metri di distanza), hanno impedito ad alcuni dipendenti e clienti della struttura di fare ritorno a casa. Così, anche su invito delle forze dell’ordine, il centro ha ospitato per la notte un centinaio di persone. Per loro sicuramente una notte insolita ma non per il centro commerciale che già nel dicembre 2010, in occasione dell’abbondante e straordinaria nevicata che si abbattè su Firenze e sulla Piana, diede ospitalità e ristoro a chi ne aveva bisogno. La zona industriale di Capalle per l’intera giornata di ieri è rimasta senza corrente. Al buio anche alla fabbrica ex Gkn dove l’acqua ha limitato i disagi alle parti esterne del sito. Il presidio di Mondo Convenienza, invece, è stato travolto dalle forti piogge e ieri mattina davanti ai cancelli di via Gattinella erano rimaste solo alcune tende ripiegate dall’acqua.