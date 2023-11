Una “mobilitazione antifascista” per l'evento di Salvini

Firenze, 23 novembre 2023 – L'obiettivo è dare vita a una 'mobilitazione antifascista' da anteporre all'incontro a Firenze del prossimo 3 dicembre indetto dalla Lega per le europee. Una giornata che sarà ad alta tensione perché il leader del Carroccio Matteo Salvini ha invitato esponenti dei partiti di destra di varie nazioni europee. Domani sera si parlerà del possibile contro-evento alle 21 al Cpa. "Tra le presenze annunciate quelle di Salvini e della Le Pen, in quella che si preannuncia come una delle iniziative di lancio in vista delle prossime elezioni europee - si spiega in una nota -. Come antifascisti e antifasciste rifiutiamo categoricamente la presenza di questi soggetti nella nostra città. Organizziamo insieme una degna accoglienza a questi personaggi e scendiamo in piazza".