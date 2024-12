Una lunga notte di musica. Tra anni Novanta e swing

Dalle discoteche ai club, sono tanti gli appuntamenti per la notte del 31 dicembre dove fare festa tra dj set e brindisi di mezzanotte. A cominciare dal Tenax, dove saranno dodici le ore no stop di musica per celebrare l’arrivo del nuovo anno. In consolle: Matthias Superluminal dj, Miki The Dolphins, Alex Neri dj, Philipp dj, Cole Official, George. Dall’una al Combo Social Club di Firenze l’appuntamento è con la serata ’Electro-House-Techno’. In consolle il dj Ali Schwarz, e accanto a lui una squadra con Frank-O, Mass e Giampyxx che garantiranno ore di musica e divertimento. Nel cuore di Firenze, l’Hard Rock Cafè festeggia con un cenone e a seguire il dj set di dj Carletto con ’Rock in Movie’. Un live show che nasce dalla sinergia tra il rock e il grande cinema, e che renderà omaggio ai più grani brani rock che sono stati colonna sonora di colossal mondiali. Al Teatro Cartiere Carrara una notte di musica e successi con ’Voglio tornare negli anni ’90’. Gigi d’Agostino, Gabry Ponte, 883, Eiffel 65, Corona: tutte le hit che hanno fatto ballare negli anni ’90 ritorneranno in un’unica grande notte mixati dai performer. Capodanno ’Fabulous’ all’Otel di Firenze in due room, una con musica dal vivo e l’altra con dj set. Dopo cena al via il ’Party Fabulous’ fino all’alba tra lightshow, allestimento a tema e personaggi fantasy che trascineranno tutti in una dimensione tra sogno e realtà. Cena spettacolo con dinner show con musica dal vivo: questi gli ingredienti per festeggiare il Capodanno al Central Club. Al Vivido è in programma una serata speciale ispirata al grande Gatsby e alla Belle Époque, dove la musica sarà protagonista tra Charleston, glitter e swing. Per chi vuole trascorrere l’ultimo dell’anno in discoteca, in centro meta privilegiata è lo Yab. E per chi cerca una location chic, Palazzo Borghese apre le sue porte per festeggiare l’arrivo del nuovo anno tra dj set e spettacoli dal vivo. Anche alla Casa del popolo Grassina serata di festa con tanta musica con il Collettivo Fabbrica Gkn: alle 20,30 il cenone a cura di Mondeggi Bene Comune, dalle 23 il concerto di Gattotoro e i PunkCake, brindisi e a seguire dj set.

