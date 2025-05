Una foresta accessibile a tutti. Fondi per il percorso pedonale

Il pratone di Vallombrosa diventerà più accessibile con – tra le varie novità - una grande passerella in lieve pendenza che permetterà di accedervi anche a persone con difficoltà motorie e nuovi servizi igienici fruibili anche ai disabili. Il Comune di Reggello ha ottenuto uno dei contributi più rilevanti nel bando regionale a sostegno dei progetti per migliorare l’accessibilità degli spazi pubblici e naturali. Tra i 27 Comuni finanziati, ha ottenuto 255mila euro per ’Una Foresta per tutti’ che vuole rendere pienamente accessibile questo straordinario patrimonio naturale, permettendo anche a persone con disabilità motorie e altre fragilità di viverlo in autonomia e sicurezza.

Il progetto prevede la realizzazione di un percorso pedonale accessibile, collegato al parcheggio di via San Giovanni Gualberto, alla fermata dell’autobus, agli arboreti monumentali e all’area pic-nic. Il tracciato sarà integrato da aree di sosta attrezzate, servizi igienici accessibili, segnaletica inclusiva, pannelli tattili e postazioni informative per facilitare l’orientamento e la comprensione del contesto naturalistico e culturale.

Il progetto, sviluppato in collaborazione con il reparto carabinieri Biodiversità di Vallombrosa e la Città Metropolitana di Firenze, punta ad aumentare l’accessibilità nei percorsi naturali, promuovere l’inclusione sociale e valorizzare il patrimonio ambientale e culturale attraverso un’esperienza multisensoriale. "Con ’Una Foresta per tutti’ vogliamo restituire a tutti i cittadini, senza distinzioni, la possibilità di vivere la bellezza di Vallombrosa. Siamo convinti che questo intervento sarà un’apripista per altri simili in Toscana e oltre", ha detto orgoglioso il sindaco di Reggello Piero Giunti.

Manuela Plastina