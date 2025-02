Una domenica di Sbaracco

“Lo Sbaracco“ al Centro commerciale Il Parco di Calenzano. Oggi dalle 9 alle 20, all’interno della struttura di via Ciolli, saranno presenti 114 banchi di privati che metteranno in vendita oggetti usati, magari trovati svuotando cantine o liberando gli armadi di casa. La filosofia, infatti, è quella del riuso: mettere a disposizione, cioè, materiali diversi che non si utilizzano più ma che, invece, potrebbero essere utili per altre persone. I prezzi dovranno essere modici come accade in questo tipo di iniziative. Durante la giornata saranno presenti anche banchi di street food. Viste le tante richieste che non è stato possibile soddisfare l’organizzazione ha pensato di replicare l’iniziativa anche la prossima domenica con lo stesso orario.