Una domenica di giochi e solidarietà

CeccutiÈ stata una domenica di gioco appassionato quella che ha chiuso la scorsa settimana con un dolce sapore solidale. A promuovere il pomeriggio dedicato agli amanti del burraco sono stati i soci del Kiwanis Club Firenze, per l’occasione rappresentati dal vice presidente Sergio Lisi, con la stretta collaborazione del Circolo Culturale Lorenzo il Magnifico della giudice di gara Domenica Giuliani. L’Harry’s Bar ha fatto da cornice a quella che si è presto trasformata in una divertente occasione sociale, mentre l’aspetto solidale dell’iniziativa sta nel fatto che a beneficiare della raccolta fondi derivante dell’evento – abbinato peraltro ad una lotteria ricca di premi - saranno famiglie con minori affetti da patologie rare e incurabili, che versano in condizioni economiche disagiate. "Per statuto e per vocazione – ha spiegato il vice presidente Lisi – il Kiwanis Club International si occupa dei bisogni legati all’infanzia, con particolare attenzione alle condizioni di disagio economico e di malattia".