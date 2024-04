Una degustazione sul palco del Niccolini al profumo di vino

Oggi, al teatro Niccolini a San Casciano, una serata per degustare un calice di Chianti Classico dal palco di un teatro. Profumi e sapori di vino e amore per la scena si intrecciano nella serata evento, organizzata dall’Associazione San Casciano Classico in collaborazione con il Comune di San Casciano in Val di Pesa in programma stasera alle ore 18.30 negli spazi del Teatro Niccolini. Le qualità e le caratteristiche del vino e del suo rapporto con il territorio salgono sul palcoscenico per valorizzare l’eccellenza del Chianti Classico. "Come diventare sommelier in 50 minuti" è lo spettacolo che pone l’accento sugli eccessi degli appassionati di vino. Protagonista dell’iniziativa teatral-enogastronomica Leonardo Romanelli che spiegherà in modo ironico il percorso che occorre seguire per diventare sommelier, raccontando vizi, curiosità ed amenità legate agli appassionati del nettare di Bacco. Protagonista dell’evento lo scrittore Leonardo Romanelli.