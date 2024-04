Una città a misura di micio. Accordo tra Comune e volontari

Mici di Scandicci, il comune stipula la convenzione coi volontari per accudirli. Sono 160 le colonie feline censite sul territorio comunale. Non è possibile ovviamente censire esattamente il numero di gatti in città perché non hanno il chip come i cani. Ma per gestire comunque la situazione l’amministrazione comunale si è accordata con l’associazione Amici del mondo animale che ha sede in via Mariti a Firenze. L’intesa durerà fino al 2026 e prevede un compenso annuo di 5.000 euro per una serie di servizi sul territorio.

"Da tempo ormai – ha detto l’assessore all’ambiente, Barbara Lombardini – siamo in rapporti con questa associazione che ci garantisce un ottimo servizio sul territorio". Il corrispettivo che l’associazione riceve serve per sostenere le spese di cattura e trasporto dei gatti presso l’Azienda sanitaria locale di Firenze per gli interventi di sterilizzazione, la degenza post-operatoria presso una struttura messa a disposizione dell’Associazione, alimentazione e ricollocazione in colonia, ma anche i costi per eventuali sterilizzazioni effettuate presso strutture veterinarie private, nel caso l’Azienda sanitaria locale di Firenze non riesca, per carenza di organico, a far fronte alle richieste dell’associazione.

I volontari hanno costi anche per sopralluoghi, spese telefoniche, aggiornamento del censimento delle colonie, mantenimento e cura di gatti eventualmente accolti (cuccioli o gatti di colonie feriti nel corso di incidenti stradali) presso la struttura del gattile che hanno a Bagno a Ripoli. Si occupano anche di accogliere gattini e lattanti abbandonati, attività a cura di uno specifico gruppo interno all’Associazione e supportano il comune per lo spostamento delle colonie e per tutte quelle attività che si rendono necessarie alla gestione specifica. Tutti i volontari avranno un tesserino di riconoscimento per poter essere identificabili dai cittadini. A Scandicci è attivo un front office specifico che risponde al numero 334.7144587. E’ aperto il lunedì dalle 9,30 alle 10,30 e il giovedì dalle 18 alle 19. Va chiamato per il riconoscimento delle colonie feline, concordare la sterilizzazione dei gatti di colonia e risolvere problemi inerenti le colonie. Per l’adozione di gatti o gattini contattare via whatsapp il 328.7939270 scrivere a [email protected]. Per i gattini il numero è diverso: contattare via whatsapp il 329.6064424; la mail è la stessa.

Fabrizio Morviducci